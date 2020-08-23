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حوادث

ضبط 494 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:56 ص
المرور - ارشيفية
المرور - ارشيفية
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت مديرية أمن أسوان اليوم بتنظيم حملة مرورية على الطرق السريعة بمختلف أنحاء المحافظة لتحقيق الإنضباط المطلوب بالشوارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة التى تم تنفيذها برئاسة العقيد محمد زردق عن تحرير نحو 494 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط دراجة نارية وتروسيكل و 6 توك توك بدون تراخيص .

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كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 54 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 87 مخالفة.

وتم كذلك تحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وعدم قبول التصالح في 96 مخالفة ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 120 مخالفات متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص ، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
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