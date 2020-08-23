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رياضة

إحنا بتوع الأتوبيس.. الزمالك يحتل السوشيال ردا على سخرية النادي الأهلي في الدور الأول

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:43 م
حافلة نادي الزمالك
حافلة نادي الزمالك
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على  الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء أمس " السبت"، باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الأول.


وتسببت حافلة نادي الزمالك في إشعال حالة من السخرية على السوشيال ميديا عقب هزمية النادي الأهلي والتي جاءت كالتالي :-

سيطرت فرحة جماهير نادي الزمالك على تويتر باستخدام هاشتاج " إحنا بتوع الأتوبيس "، ردا على سخرية النادي الأهلي من عدم وصول حافة القلعة القلعة البيضاء في الدور الاول من مسابقة الدوري الممتاز حين اعتبر الزمالك منسحبا من المباراة ليفوز الأهلي اعتباريا بنتيجة 2 صفر وخصم ثلاثة نقاط وفقا لقواعد الاتحاد المصري لكرة القدم .

-ردد لاعبو الزمالك هتافات ساخرة في غرفة خلع الملابس عقب إنتهاء المباراة تحت شعار " الأتوبيس وصل"، ردا على سخرية النادي الأهلي ".
نشر محمود عبد الرازق شيكابالا صورة لحافلة الزمالك علي مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عقب تحقيق الفوز  قائلا : الحافلة هنا ".

- صرح أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عقب تحقيق الفوز على النادي الأهلي بقوله :" رأينا عندما تصل حافلة الزمالك ماذا يحث ".

وأكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن اتوبيس القلعة تمكن من الوصول ليرد علي شائعات خوف اللاعبين من النادي الأهلي .

-قام الحساب الرسمي لنادي الزمالك بنشر صورة على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر تحت عنوان :" بعض الحافلات تصل في موعدها المحدد ولكنها تعود كما أتت بدون تحقيق أي شئ سوي الضجيج"، جاء هذا ردا علي تغريدة الحساب الرسمي للنادي الأهلي الذي نشر صورة الحافلة قبل المباراة  بتعليق:" حافلة فريقنا مستعدة للانطلاق نحو استاد القاهرة والوصول في موعدها المحدد

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