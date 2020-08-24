استقرار الدولار بالبنوك في منتصف تعاملات اليوم.. وأعلى سعر بـ15.98 جنيه

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وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنكي " اتش اس بي سي، التنمية الصناعية" اذ سجل 15.83 جنيه للشراء و 15.93 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي" نحو 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي اليوناني، مصر، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، بلوم، الاستثمار العربي، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.85 جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 15.86 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنك البركة نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.





وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصري الخليجي و مصرف أبوظبي الاسلامي وعودة" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.