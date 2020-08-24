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فن

من منزل شريف رمزى.. شيكو بصحبة مجموعة من نجوم الفن | شاهد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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سيد أحمد
نشر الفنان شيكو صورة له تجمعه بمجموعة من نجوم الفن أثناء تواجدهم بمنزل الفنان شريف رمزى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق شيكو على الصورة قائلا: "ليلة صيف لا تقدر بثمن فى منزل شريف رمزى.. شكرًا على العشاء الصيفي المثالي والتجمع".

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وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
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