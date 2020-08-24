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دراسة تكشف أسباب فقدان حاسة الشم لمصابي كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعاني مصابي فيروس كورونا المستجد من فقدان حاستي الشم والتذوق، وكشفت بعض الدراسات عن أسباب فقدان حاسة الشم لدى مصابي فيروس كورونا المستجد.


غالبًا ما ينتج فقدان الشم عن تورم أو انسداد في الأنف يمنع الروائح من الوصول إلى الجزء العلوي من الأنف، يحدث فقدان الشم أحيانًا بسبب مشكلة في الجهاز الذي يرسل إشارات من الأنف إلى الدماغ نتيحة انتشار فيروس كورونا بالجسم.

فيما يلي الأسباب الرئيسية لفقدان حاسة الشم:

تهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف

يمكن أن ينتج هذا عن:

التهابات الجيوب الأنفية

نزلات البرد

التدخين

كورونا

الانفلونزا

الحساسية ( التهاب الأنف التحسسي )

الاحتقان المزمن غير المرتبط بالحساسية (التهاب الأنف اللاأرجي)

البرد هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان حاسة الشم

انسداد الممرات الأنفية

يمكن أن يحدث فقدان حاسة الشم إذا كان هناك شيء ما يمنع مرور الهواء إلى الأنف وقد يشمل ذلك:

الأورام

الزوائد الأنفية

تشوهات العظام داخل الأنف أو الحاجز الأنفي

تلف الدماغ أو الأعصاب

هناك مستقبلات داخل الأنف ترسل المعلومات عبر الأعصاب إلى الدماغ ويمكن أن يحدث فقدان الشم في حالة تلف أي جزء من هذا المسار وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب هذا الضرر ، منها:

كبار السن

مرض الزهايمر

أورام الدماغ

مرض هنتنغتون

مشاكل هرمونية

الغدة الدرقية

الأدوية ، بما في ذلك بعض المضادات الحيوية وأدوية ارتفاع ضغط الدم

تصلب متعدد

مرض الشلل الرعاش

فصام

الصرع

داء السكري

التعرض للمواد الكيميائية التي تحرق أنفك من الداخل

إصابة الدماغ أو الرأس

جراحة الدماغ

سوء التغذية ونقص الفيتامينات

علاج إشعاعي

إدمان الكحول على المدى الطويل

سكتة دماغية
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