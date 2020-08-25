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أخبار العالم

وباء كورونا .. الهند تتصدر قائمة الرعب بـ 60 ألف إصابة وأمريكا 38949 خلال 24 ساعة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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محمد علي
واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تصدر العالم فى إصابات فيروس كورونا المستجد، وفي عدد الوفيات المجمعة، و سجلت اليوم رقمًا للإصابات أقل من الهند التي ، تدخل معها ضمن الخمس الدول الأخطر عالميًا في التفشي الوبائي ، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن .

وسجلت أمريكا أكثر من 38000 ألف حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد، Covid-19 ، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما سجلت الهند نحو 60 ألف إصابة.



وأبلغت الولايات المتحدة عن 38949 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و 474 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

 وبذلك يرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى ما لا يقل عن 5740628 حالة إصابة و 177276 حالة وفاة مرتبطة جميعها بالوباء كوفيد19.


و تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها لداخل أمريكا كانت في الخارج.

ويأتي بعد أمريكا في عدد الإصابات والوفيات البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا، ودول عدة في أمريكا الجنوبية، التي تشهد تفشيًا للمرض المعدي.

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