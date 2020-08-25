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فن

من داخل الجيم.. أحمد التهامى للجمهور: اللى جاى أقوى بكتير أقوى من القوى اللى فات.. شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان احمد التهامى فيديو له اثنا ممارسة التدريبات الرياضية داخل الجيم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق التهامى على الفيديو قائلا " ان شاء الله اللى جاى اقوى بكتير قوى من القوى اللى فات ".


وشارك احمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 " و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.


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تدور أحداث الفيلم  فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز
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