من داخل الجيم.. أحمد التهامى للجمهور: اللى جاى أقوى بكتير أقوى من القوى اللى فات.. شاهد

نشر الفنان احمد التهامى فيديو له اثنا ممارسة التدريبات الرياضية داخل الجيم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق التهامى على الفيديو قائلا " ان شاء الله اللى جاى اقوى بكتير قوى من القوى اللى فات ".
وشارك احمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 " و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
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تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز
وعلق التهامى على الفيديو قائلا " ان شاء الله اللى جاى اقوى بكتير قوى من القوى اللى فات ".
وشارك احمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 " و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
اقرا ايضا :
شاهد.. أحمد التهامي مع محافظ جنوب سيناء عبر إنستجرام
تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز