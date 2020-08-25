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فن

كريم فهمى لـ محمد السبكى: الصاحب الجدع رزق.. شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص الفنان كريم فهمى على تهنئة محمد السبكى ونشر صورة جمعتهما من خلال حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب كريم له معلقًا على صورتهما :"الصاحب الجدع رزق كل سنة وانت طيب يا أخى الذى لم تلده امى (كلام كبير اوى واوفر )كل سنه وانت طيب يا توتا الجيل "

وبعد سلسلة طويلة من التحضيرات، انتهى الكاتب والسيناريست شريف مجدي الحطاب من كتابة أول أفلامه عن فيروس "كورونا" الذي تسبب في وفاة الكثير من البشر وأصاب العديد بإصابات مزمنة ومازال يحصد الأرواح. 

وكشف السيناريست شريف الحطاب، في تصريحات اليوم، أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأنه يرشح للقيام ببطولته كل من النجم كريم فهمي والفنان أحمد داوود لقدراتهم التمثيلية الخاصة في القيام ببطولة هذه النوعية من الأفلام. 

يذكر أن الفيلم ستبدأ أحداثه في دولة الصين وتنتهي في مصر، ليرصد جهود الدولة المصرية في مساعدة الدول منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، ويبرز المخاطر التي تعرض لها العالم خلال تلك الفترة الحرجة التي أثبتت فشل دول كبرى تدعي الحنكة السياسية في إدارة تلك الأزمة الطارئة.
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