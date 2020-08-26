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مرأة

بإطلالة كاجول.. ميرنا جميل تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:29 م
ميرنا جميل
ميرنا جميل
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آية التيجي
شاركت الفنانة ميرنا جميل صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على  إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.

وظهرت ميرنا جميل، وهي ترتدي توب باللون الرمادي بأكمام طويلة، وعليه بنطال من الجينز الفاتح هاي وسط، واختارت حقيبة باللون البينك الفاتح، وهو ما أبرز رشاقتها بشكل كبير.

وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها

ولم تتكلف ميرنا جميل في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت بوضع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وارتدت ميرنا جميل بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ارتداء قلادة من الأحجار باللون الأزرق، و اسوارة ناعمة باللون الذهبي.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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