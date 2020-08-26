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طارق الفقي: إمكانيات سوهاج السياحية كبيرة ولكنها غير مستغلة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:32 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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عادل نصار

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إمكانيات سوهاج السياحية كبيرة ولكنها غير مستغلة، مشيرا إلى أن تم استغلال المسرح الروماني لاستغلالها سياحيا.

وأضاف الفقي،، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن تبطين الترع سيبدأ في مدينة اخميم بسوهاج، متابعا أن محافظ سوهاج لدينا أعداد كبيرة تقدمت للتصالح فى مخالفات البناء.

وفي السياق نفسه أشار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إلى أن الحد الأدنى للتصالح في القرى الرئيسية 90 جنيه للمترو و60 جنيه للمتر في النجوع، مؤكدا أن 100 مليون جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء.

وكشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن أن المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لديه خطة لجذب الاستثمارات للمحافظة.



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