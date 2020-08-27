شعبة المجوهرات: الذهب الملاذ الآمن للاستثمار.. وسعره ارتفع 43% هذا العام.. فيديو

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المجوهرات والذهب إن هناك علاقة وطيدة بين المصريين والذهب، مؤكدا أنه بالنسبة للمصريين فإن الذهب هو الزينة والخزينة والغطاء فعند تعرض البعض الى مشاكل من الممكن أن يبيعه، فالذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار .





وأضاف واصف خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق أن المصريين لديهم العقيدة بأن الذهب هو الاستثمار وهى متوارثة من الأجيال القديمة حتى الآن .





وتابع نائب رئيس شعبة المجوهرات والذهب أن الضغط الاقتصادي خلال الفترات الماضية أثر بشكل كبير على حركة البيع، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الجيل القادم له ذوق وله الحاسة فى اختيار ما يليق عليه باختلاف عن الأجيال السابقة وله ثقافة متنوعة في الذهب.





وأشار واصف إلى أن جيل العشرينيات والثلاثينيات مضطلع على الموضة فى العالم بشكل كبير ويوجد ثقافة للذهب.



