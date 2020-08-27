وزير النقل: مقدرش أزعل الصعايدة.. بشتيل ستكون أعظم بكثير من محطة رمسيس.. ونقل موقف أحمد حلمي لـ عبود

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن نصل إلى 2 مليون راكب يوميا.

د المهندس كامل الوزير وزير النقل أن محطة الجيزة سيتم تطويرها وتحسينها وتنظيفها مؤكدا أنه عمل على تحسين المحطة والإشارات وكل شيء بها.





وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أنني ضد التمييز العنصري سواء لأهل الصعيد أو مناطق الوجه البحري أو المسلم أو المسيحي.





وتابع وزير النقل انه تم نقل مو قف أحمد حلمى لعبود لانه أصبح منطقة مزدحمة جدا وكان يجب العمل على نقله للتخفيف من الزحام الموجود.





وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من المشروعات تم عملها للصعيد معلقا "عملناها بعرقكم وفلوس المصريين" ولا يوحد تفرقة بين الصعيد ومناطق أخرى في مصر.





وتابع وزير النقل أنه لو وجد مكانا في محافظة الجيزة لإنشاء محطة على مساحة 57 فدانا ويكون فيها محطة رئيسية من احتياجات المحطة ومبنى 3 أدوار سيكون دور مول تجارى ودور وحدات إدارية من أطباء ومحامين ودور به فندق 4 نجوم بالدور الثالث بالمحطة.





وأشار الوزير إلى أن بشتيل يعد المكان الوحيد الذي يصلح ويتسع لإنشاء محطة وورشة جرارات وجراج دورين أسفل المحطة ومشروع به 28 عمارة سكنية.



