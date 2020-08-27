وزير النقل: مقدرش أزعل الصعايدة.. بشتيل ستكون أعظم بكثير من محطة رمسيس.. ونقل موقف أحمد حلمي لـ عبود

مقدرش أزعلكم| كامل الوزير يوجه رسالة للصعايدة على الهواء
كامل الوزير:
محطة بشتيل ستكون أعظم بكثير من محطة رمسيس
منطقة مزدحمة.. وزير النقل: نقل موقف أحمد حلمي لـ عبود
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل
إن الدولة وضعت خطة للحد من الازدحام المرورى برمسيس فكان لا بد من التوجه نحو إنشاء محطة بشتيل وتتضمن مناطق بشتيل وشارع السودان أو محور الزمر و26 يوليو وتم إطلاق "مثلث بشتيل" عليها.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري : "أنا مقدرش ازعل الصعايدة
لانهم أصل مصر ورجال مصر.. وأقول لهم حقكم عليا لأنني لم أقم بشرح الوضع بما فيه الكفاية.
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن مصر اليوم وصلت إلى أكثر من 100 مليون مواطن، والسكك الحديد تقوم بنقل مليون راكب يوميا مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم نقل مليون ونصف راكب يوميا بحلول عام 2024.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن نصل إلى 2 مليون راكب يوميا.
د المهندس كامل الوزير وزير النقل أن محطة الجيزة سيتم تطويرها وتحسينها وتنظيفها مؤكدا أنه عمل على تحسين المحطة والإشارات وكل شيء بها.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أنني ضد التمييز العنصري سواء لأهل الصعيد أو مناطق الوجه البحري أو المسلم أو المسيحي.
وتابع وزير النقل انه تم نقل موقف أحمد حلمى لعبود لانه أصبح منطقة مزدحمة جدا وكان يجب العمل على نقله للتخفيف من الزحام الموجود.
وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من المشروعات تم عملها للصعيد معلقا "عملناها بعرقكم وفلوس المصريين" ولا يوحد تفرقة بين الصعيد ومناطق أخرى في مصر.
وتابع وزير النقل أنه لو وجد مكانا في محافظة الجيزة لإنشاء محطة على مساحة 57 فدانا ويكون فيها محطة رئيسية من احتياجات المحطة ومبنى 3 أدوار سيكون دور مول تجارى ودور وحدات إدارية من أطباء ومحامين ودور به فندق 4 نجوم بالدور الثالث بالمحطة.
وأشار الوزير إلى أن بشتيل يعد المكان الوحيد الذي يصلح ويتسع لإنشاء محطة وورشة جرارات وجراج دورين أسفل المحطة ومشروع به 28 عمارة سكنية.
وقال وزير النقل إن تلك المحطة ستكون أعظم بكثير من محطة رمسيس وسيكون بها مطاعم نظيفة مؤكدا أن من يأتي من الصعيد إلى بشتيل سيكون هناك وسائل مواصلات لنقله وسيكون بها القطار الثالث للمترو إضافة إلى المونوريل.
وتابع وزير النقل أن المحطة فى مكان متوسط بين الجيزة ورمسيس واكتشفنا ان هذا المكان هو الانسب، مؤكدا أنه سيتم نقل محطة مصر من ركاب وخطوط الوجة البحري فى اتجاه شبرا الخيمة ونحاول أيضا مد الخط الثانى الى قليوب.
وأشار الوزير إلى أن محطة رمسيس انشئت عام 1856 وكان تعداد مصر 4 ملايين نسمة في ذلك الوقت وكانت 5 رحلات فقط الى القاهرة الاسكندرية والقاهرة اسيوط.
وقال وزير النقل أن القطار في ذلك التوقيت كان ينقل 10 الاف راكب يوميا، مؤكدا أنه اليوم وصلت مصر اكثر من 100 مليون والسكك الحديد تنقل مليون راكب يوميا.