تحالف دعم الشرعية يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.





وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.





وأكد المالكي أن الحوثيين أطلقوا الطائرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.





وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت أمس الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المملكة العربية السعودية.





وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.