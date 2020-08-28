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منوعات

صور صادمة.. دجاجة تتسبب في اصطدام سيارة بمنزل ونقل شخصين للمستشفى بجنوب إفريقيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:12 م
سائق يفقد السيطرة
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بمنزل بسبب «دجاجة»
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هدير علاء
في حادث يكاد لا يصدق، تسببت دجاجة في فقدان قائد سيارة "تعيس الحظ" السيطرة على مركبته، الأمر الذي أسفر عن اصطدامه بمنزل سكني، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار وخسائر جسيمة بكل من السيارة والمنزل، في حين نُقل السائق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع بمدينة "فرولام" في جنوب إفريقيا، على مقربة من ثالث أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان.


وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قائد السيارة انحرف عن طريقه لتجنب الاصطدام بـ الدجاجة، بعد أن انتبه إلى عبورها الطريق أمامه، قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بالمنزل مخترقًا الجدار الخارجي له، كما يتبين من خلال اللقطات المرفقة.

وكان السائق- الذي لم يتم الكشف عن هويته، لكن أشير فقط إلى أنه في الحادية والأربعين من عمره- قد أخبر الشرطة في البداية بأنه كان يحاول تجنب الاصطدام بطفل كان يركض على الطريق، ثم قال في وقت لاحق إنه من المرجح أن ما رآه على الطريق كان "دجاجة".


ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أنه على الرغم من تحطم السيارة، إلا أن حادث الاصطدام لم يسفر عن تعرض أي من المتواجدين داخل المنزل لإصابات.

يشار إلى أن قائد السيارة كان برفقة راكب آخر في التاسعة عشر من عمره، ولم يتعرض أي منهما لإصابات خطيرة، وتلقيا إسعافات أولية في موقع الحادث قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى محلي.
صور صادمة.. دجاجة تتسبب في اصطدام سيارة بمنزل ونقل شخصين للمستشفى بجنوب إفريقيا
صور صادمة.. دجاجة تتسبب في اصطدام سيارة بمنزل ونقل شخصين للمستشفى بجنوب إفريقيا
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صور صادمة.. دجاجة تتسبب في اصطدام سيارة بمنزل ونقل شخصين للمستشفى بجنوب إفريقيا

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