مسافر سكران يتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا بعد ساعة من إقلاعها.. تفاصيل

تسبب مسافر على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران "Jet2" البريطانية في حالة من الفوضى والشغب أدت في نهاية المطاف إلى هبوط الطائرة اضطراريًا قبل الوصول إلى وجهتها الأساسية.





أفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطائرة التي شهدت هذه المشكلة كانت متجهة من مدينة "إسطنبول" التركية إلى مطار "مانشستر" في إنجلترا، أمس الأربعاء، واضطر طاقم الطائرة إلى تفعيل إشارة حالة الطوارئ بعد ساعة واحدة من الإقلاع؛ ومنح الطائرة الإذن بالهبوط في مطار بجزيرة "كورفو" اليونانية، على الرغم من إغلاق المطارات في اليونان أمام الرحلات الجوية من تركيا في ظل أزمة تفشي جائحة كورونا









ونقل التقرير عن وسائل إعلام يونانية أن المسافر المتسبب في المشكلة هو بريطاني الجنسية، وكان يحتسي الكحول قبل أن يبدأ في الصراخ والطرق على باب قمرة القيادة ؛ واضطر أفراد طاقم الطائرة إلى التدخل للسيطرة عليه بمساعدة بعض الركاب المتواجدين على متن الرحلة الجوية، والبالغ عددهم 220 راكبًا.





وتشاورت الشرطة ومسئولو الحماية المدنية في اليونان مع منظمة الرعاية الصحية الوطنية في البلاد من أجل تحديد كيفية التعامل مع هذا الموقف مع أخذ الإجراءات المفروضة للسيطرة على وباء كورونا في عين الاعتبار.









ويُعتقد أن الراكب المشاغب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان الشخص الوحيد الذي سُمح له بمغادرة الطائرة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه؛ وأُجبر على الخضوع لفحص للكشف عما إذا كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن المقرر أن يظل قيد العزل الذاتي لحين ظهور نتيجة الفحص، ومن المرجح أن تتم إحالته في أعقاب ذلك إلى المدعي العام قبل إعادته إلى المملكة المتحدة.



