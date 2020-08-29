استأصلا ثدي مريضة بالخطأ.. الإدارية العليا تعزل طبيبين كبيرين بمستشفى المطرية

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، عضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين نواب، رئيس مجلس الدولة .





وأكدت المحكمة أن د. (ع.م.ث) رئيس قسم الجراحة والأورام وجراحة المناظير بمستشفى المطرية التعليمى ود.( ھ.ب.ب) أخصائى تحليل الأنسجة والأورام بذات المستشفى، استحقا العقاب؛ لإجرائهما جراحة خاطئة بمستشفى المطرية التعليمى للسيدة (ن.ع.ع) ترتب عليها استئصال ثديها فى غير الأحوال الموجبة لذلك حال خلوها من الورم السرطانى.



