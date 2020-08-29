AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالأرقام.. السعودية تطهر أراضي اليمن من آلاف ألغام الحوثيين

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:24 م
تطهير أراضي اليمن
تطهير أراضي اليمن من ألغام الحوثيين
Advertisements
مـيـس رضـا

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2020، من انتزاع 1,257 لغمًا منها 31 لغمًا مضادة للأفراد، و299 لغما مضادة للدبابات، و 925 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

 

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 180,955 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مسام رفع شعار حياة بلا ألغام، وهو استمرار لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية هذا المشروع إنساني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018م.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطهير اليمن من ألغام الحوثى.. السعودية تنتزع 171 ألف لغم خلال شهر

تطهير اليمن من ألغام الحوثي.. السعودية تنتزع 173 ألف لغم

كسوة العيد.. السعودية تدخل الفرحة على أطفال اليمن بهذه الطريقة

اليمن تشيد بمساعدات السعودية لمتضرري السيول

مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر الطائرة الثالثة لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت

السعودية تدعم اليمن فى مواجهة السيول بحزمة مساعدات بـ لحج والحديدة

ترشيحاتنا

سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي

بعد منحة التعليم العالي.. طالب الفريسكا: ده رزقي وراضي بيه.. وشغلي عشان أساعد أبويا بس

السيسي يكلف حسن عبد الشافي بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

بعد إعطائه منحة لدراسة الطب| تفاصيل أول لقاء لوزير التعليم العالي بـ طالب الفريسكا

جمهوره حماه .. مواقف الثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق في صالح النادي الأهلي

تفجير جديد يستهدف أحد موانئ لبنان.. تفاصيل

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها