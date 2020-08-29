بالأرقام.. السعودية تطهر أراضي اليمن من آلاف ألغام الحوثيين

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2020، من انتزاع 1,257 لغمًا منها 31 لغمًا مضادة للأفراد، و299 لغما مضادة للدبابات، و 925 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 180,955 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مسام رفع شعار حياة بلا ألغام، وهو استمرار لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية هذا المشروع إنساني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018م.