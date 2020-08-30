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حوادث

حبس عاطل لسرقته شقة صاحب مكتب سيارات في مصر القديمة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شقة صاحب مكتب سيارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام عتلة حديدية.

وامرت النيابة، رجال المباحث، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهم، والوقائع التى ارتكبها من قبل.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة تمكنت من ضبط "مبلغ مالى وعتلة حديدية" بحوزة شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة؛ حيث تبين سرقته للمبلغ، وفقا لما تقدم.

جاء ذلك فى اطار جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى تحقيق العديد من النجاحات الامنية فى مجال ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.
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