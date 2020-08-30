للقضاء على الفوضى.. وكيل نقل النواب يطالب بتطوير مواقف النقل الجماعي بالمحافظات

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بتوجه الدولة حاليًا لتطوير مواقف النقل الجماعي على أطراف القاهرة الكبرى، مؤكدا أننا بحاجة إلى خطة مماثلة لتطوير المواقف بمحافظات الجمهورية كافة؛ للحد من معاناة المواطنين.









وأشار زين الدين، فى بيان صحفى له، إلى سوء حالة مواقف النقل العام بعد أن سيطرت عليه الفوضى والإهمال، وأكد أن المواقف تحولت إلى مواقف عشوائية، حتى أنه يتم إهمال رصف أراضي المحطات فتمتلئ بالحفر والمطبات وانتشرت بداخلها القمامة فى كل مكان وفقدت إدارة المحطات السيطرة عليها.









وقال إن الفوضى والعشوائية أصبحت عنوان معظم الميادين والشوارع بسبب المواقف العشوائية للميكروباصات، إضافة إلى تكدس الركاب، مما يعرض المواطنين للموت، وبالتالى أصبحت بحاجة إلى إعادة تنظيم، وكذلك انتشرت أعمال البلطجة وفرض الإتاوات، مما يهدد أمن المواطنين.









وطالب النائب بتطوير مواقف النقل الجماعي على مستوى جميع المحافظات، من حيث التنظيم والمظهر الجمالي للمحطات وتوفير أماكن الانتظار للركاب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق انسيابية صعود ونزول الركاب، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والمال.