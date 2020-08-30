AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

للقضاء على الفوضى.. وكيل نقل النواب يطالب بتطوير مواقف النقل الجماعي بالمحافظات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:53 ص
مواقف النقل الجماعى
مواقف النقل الجماعى
Advertisements
يوسف سامح
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بتوجه الدولة حاليًا لتطوير مواقف النقل الجماعي على أطراف القاهرة الكبرى، مؤكدا أننا بحاجة إلى خطة مماثلة لتطوير المواقف بمحافظات الجمهورية كافة؛ للحد من معاناة المواطنين.


وأشار زين الدين، فى بيان صحفى له، إلى سوء حالة مواقف النقل العام بعد أن سيطرت عليه الفوضى والإهمال، وأكد أن المواقف تحولت إلى مواقف عشوائية، حتى أنه يتم إهمال رصف أراضي المحطات فتمتلئ بالحفر والمطبات وانتشرت بداخلها القمامة فى كل مكان وفقدت إدارة المحطات السيطرة عليها.


وقال إن الفوضى والعشوائية أصبحت عنوان معظم الميادين والشوارع بسبب المواقف العشوائية للميكروباصات، إضافة إلى تكدس الركاب، مما يعرض المواطنين للموت، وبالتالى أصبحت بحاجة إلى إعادة تنظيم، وكذلك انتشرت أعمال البلطجة وفرض الإتاوات، مما يهدد أمن المواطنين.


وطالب النائب بتطوير مواقف النقل الجماعي على مستوى جميع المحافظات، من حيث التنظيم والمظهر الجمالي للمحطات وتوفير أماكن الانتظار للركاب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق انسيابية صعود ونزول الركاب، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحركات برلمانية بشأن تطوير قضبان السكة الحديد.. نواب: وجود شراكة بين القطاع الخاص والدولة يساهم في تقديم خدمات أفضل.. ومطالب بإنشاء اشتراكات مخفضة لأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة

بعد عقود من الإهمال والتدهور.. وكيل نقل النواب: السكة الحديد تشهد طفرة في التطوير

نقل البرلمان تحيى كامل الوزير لنجاحه فى التصدى للفساد والإهمال والانحراف داخل مرفق السكة الحديد

نقل البرلمان تطالب كامل الوزير بمكافأة لعاملي المترو وعقاب السكة الحديد

وكيل نقل النواب: تحول مركبات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استيراد المنتجات البترولية

ترشيحاتنا

الكويت تستثني المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

إبراهيم سعيد: الأهلي له استراتيجية مختلفة عن الزمالك عقب الهزيمة في القمة

ولا في الأفلام.. أمريكي يستعين بدورية شرطة للتقدم لخطبة حبيبته.. فيديو

طلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى بعد قليل عبر هذا الرابط

شوبير: المصري يفاوض إيهاب جلال لخلافة طارق العشري

AdvertisementS

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

وزير التعليم يهنئ أوائل الدبلومات الفنية تليفونيا بعد قليل .. ومعظم القائمة "بنات"

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

ضربة موجعة لـ إنبي قبل مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز اليوم

تعيين شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

كورونا يهدد أحلام القطبين .. الكاف يدرس تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب أفريقي: تخصيص أماكن للتعليم في مصر دليل على احترام أفريقيا.. صور

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق