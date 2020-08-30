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فن

ليذهب كل منا في طريقه.. سلاف فواخرجي توجه رسالة إلى جمهورها عبر إنستجرام

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:22 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرىت سلاف فواخرجي بإطلالة أنيقة، وعلقت الفنانة السورية قائلة: ‎ليذهب كل منّا في طريقه أنا نحوك وأنت نحوي ...".


ويُعرض حاليا للنجمة سلاف فواخرجي مسلسلها الجديد شارع شيكاغو والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.


مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.


وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.


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