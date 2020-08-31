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محافظات

947 م2.. إزالة 9 تعديات على أملاك دولة في 3 مراكز بالبحيرة|شاهد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:26 ص
التعدي علي الاراضي
التعدي علي الاراضي الزراعية
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا حفاظًا على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز  الدلنجات، أبو حمص، رشيد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.


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وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعد على مساحة 947 م2 عبارة عن:- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة 470 مترا مربعا عباره عن مبان من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات علي حرم الري بالجانب الأيمن لترعة المحمودية بزمام قرية دمسنا بأبوحمص بمساحة 395 م، كما تم إزالة حالتي تعد بمساحة 82 م برشيد.

و يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي الرحمانية و إدكو، حملات مكبرة لاسترداد أراضي الدولة و إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.

 وأسفرت الحملة عن إزالة 15 قرارا باجمالى مساحه 6930 م2، على النحو التالى :-  تنفيذ 5 قرارات إزالة على مصرفى ادكو الرئيسى والطلمبات الرئيسى عباره مبانى خرسانيه وزراعات بمساحه 1948م٢.

كما تم تنفيذ 10 قرارات ازالة مبان تشمل اسوارا من الطوب ومبانى وعششا ومواسير صرف صحى، على مصرف الرحمانية ومصرف فرع الرحمانية بمساحه 4982 م2 بزمام هندسة صرف الرحمانية.

947 م2.. إزالة 9 تعديات على أملاك دولة في 3 مراكز بالبحيرة|شاهد
947 م2.. إزالة 9 تعديات على أملاك دولة في 3 مراكز بالبحيرة|شاهد
947 م2.. إزالة 9 تعديات على أملاك دولة في 3 مراكز بالبحيرة|شاهد
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