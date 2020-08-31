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فخري الفقي: الاقتصاد المصري من أفضل 18 اقتصادا صعودا في النمو عالميا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:30 ص
فخرى الفقى، الخبير
فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي الدولي
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هاجر إبراهيم

قال فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي الدولي، إن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة فى مواجهة التحديات ومنها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تأثيرات هذا الفيروس على اقتصاديات العالم كبيرة.

وأضاف "الفقى" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الإقتصاد المصرى أصبح أكثر مرونة فى التحرك فى أكثر من إتجاه، موضحا أنه فيما يتعلق بـ 189 دولة الأعضاء فى صندوق البنك الدولي، منهم 90% من أعضاء صندوق النقد الدولى تأثروا تأثر شديد بكورونا بشكل سلبي.

وتابع أن الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها تأثرت تأثيرا سلبيا بكورونا، لافتا إلى أنه يوجد فى 170 دولة معدل النمو المتوقع لها فى عام 2020 كانت -3%.

وأشار إلى أن ال170 دولة تعانى من نقص فى معدل النمو وقدرة على الإنتاج بفارق 4% عن العام السابق، بينما ال18 دولة المتبقيين ومنهم مصر تشير المعدلات إلى أن معدلات النمو بها موجبة، حيث أنها الدولة الوحيدة فى أفريقيا.

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