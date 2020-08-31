الأورمان: فحص 42 ألف مريض عيون.. وإجراء 9 آلاف عملية في المنيا

أعلنت جمعية ا لأورمان إجراء الكشف الطبي على 42 ألف و574 مريض عيون بالمنيا من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.





وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، الاثنين، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 42 ألف و574 مريض عيون بجميع مراكز المحافظة.





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كما تم إجراء 9 آلاف و676 عملية جراحية، تنوعت ما بين، (المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية وزرع القرنية)، بالإضافة الى تسليم 5 آلاف و521 نظارة طبية، وصرف العلاج بالمجان.





وقال مدير الجمعية، إنه يتم تنفيذ مستهدف شهري بالقري والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر، مشيرًا الى أن الاورمان شاركت في مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومباردة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرًا أطلقت مبادرة "النور من حقك" التي استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.