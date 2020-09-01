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اقتصاد

أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1- 9-2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 1- 9-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.


سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.72 جنيه للشراء و15.91جنيه للبيع .


وسجّل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .




ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .


وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع .


كما سجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .


كما سجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الاسلامى نحو 15.82جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.81جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول نحو 15.80جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.


وأخيرا سجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.81جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
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