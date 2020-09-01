أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1- 9-2020

ننشر أسعار صرف الدولار خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 1- 9-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.









سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.72 جنيه للشراء و15.91جنيه للبيع .









وسجّل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .

















ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .









وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع .









كما سجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .









وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .









كما سجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الاسلامى نحو 15.82جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.81جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول نحو 15.80جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.







