حبس المتهم بقتل والدته لرفضها زواجه من محبوبته

أمرت أجهزة التحقيق، بحبس موظف بالسكه الحديد 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل والدته خنقا لرفضها زواجه من محبوبته، بمنطقة عابدين.





وكان قد تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من موظف بالسكه الحديد " ٤١ سنة" قرر أنه عقب عودته من عمله فوجئ بمقتل والدته "٦٢ سنة" وسرقة محتويات من شقتها بدائرة القسم.





على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعه كشف ملابسات البلاغ وضبط مرتكب الجريمة.





كشفت التحريات أن المبلغ وراء ارتكاب الجريمة وأنه قام بإبلاغ الشرطة لابعاد الشبهه عنه، تم ضبطه.



