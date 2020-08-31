خاص .. علي ماهر يقترب من خلافة طارق العشرى فى تدريب المصري





وعلم " صدى البلد" أن النادي المصري استقر على رحيل طارق العشري من تدريب الفريق لتدهور النتائج في الفترة الماضية، وأن خليفته سيكون علي ماهر.





ويتفاوض النادي المصري في الوقت الحالي مع علي ماهر لتدريب الفريق، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.





وسبق لعلي ماهر تدريب فرق الأسيوطي وإنبي وسموحة





ويحتل المصري المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

دخل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في مفاوضات جدية مع علي ماهر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا لـ طارق العشري المدير الفني الحالي للفريق.