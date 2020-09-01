مجلس جامعة حلوان يكرم أساتذة الجامعة الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ

كرم مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم في جلسته التي عقدت أمس الدكتور عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب السابق، وذلك بمناسبة فوزهما في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، التي عقدت على مدار يومين ١١ - ١٢ أغسطس ٢٠٢٠.

وبدأت الفعاليات بتهنئة رئيس جامعة حلوان، النواب الفائزين بثقة الناخبين، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة أبناء الوطن واستكمال البناء الديمقراطي في ظل ما نعيشه من حرية وديمقراطية وبناء للدولة الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعرب الدكتور ماجد نجم عن سعادته بوجود عضوين من مجلس الجامعة فى مجلس الشيوخ وقدم لهما خالص الأمنيات بالسداد والتوفيق فى أداء مهامهما بما يدعم ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين، كما أعلن موافقة مجلس الجامعة على انضمامهما إلى عضوية اللجنة التأسيسية لجامعة حلوان الأهلية.





وأعقب ذلك تقديم التهنئة للدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بمناسبة انتهاء فترة عمادته.





ثم قدم كل من الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والعمداء التهنئة للنائبين لفوزهما بعضوية المجلس، كما قدموا التهنئة للدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بمناسبة انتهاء فترة عمادته.





كما قدم الدكتور محمد عبد الحميد النشار وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس جامعة حلوان الأسبق الشكر لمجلس الجامعة على إعطائه الفرصة لتكريم النائبين الفائزين.





ثم ألقى النائب الدكتور عبد الحي عبيد كلمة عبر فيها عن تشرفه بعضوية مجلس جامعة حلوان على مدار ١٣ عاما وأشاد بالمتغيرات الإيجابية والطفرات التي تحققت فى جامعة حلوان .

وأعلنت النائبة أ. د. سهير عبد السلام بكل فخر عن سعادتها بانتمائها لجامعة حلوان التي قضت في خدمتها نحو 25 عاما منها 7 سنوات فى عمادة كلية الآداب كما عبرت عن امتنانها العميق بتكريم مجلس الجامعة لها وتمنت للمجلس دوام التوفيق والسداد.

وقام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة إلى كل من أ. د. عبد الحي عبيد، وأ. د. سهير عبد السلام عضوي مجلس الشيوخ كما قدم درع الجامعة إلى أ. د. إيهاب حمزة بمناسبة انتهاء فترة عمادته.