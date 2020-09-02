قاتلة للجهاز المناعي.. طبيعة العلاقة بين حقن الكورتيزون والسرطان

تساعد حقن الكورتيزون على تخفيف الألم، والالتهابات في منطقة معينة من الجسم، ولكن هل توجد علاقة بين حقن الكورتيزون والسرطان؟، في الحقيقة إن حقن الكورتيزون والسرطان مرتبطتان للغاية، وذلك لما لها من آثار مدمرة على الجهاز المناعي.
وتحتوي حقن الكورتيزون عادة على دواء كورتيكوستيرويد ومخدر موضعي، في كثير من الأحيان، ويمكن ان تسبب الجرعات الزائدة في حدوث اضرار الكورتيزون الشائعة، وعادة ما يُحدد الطبيب عدد الحقن التي يمكن تلقيها خلال عام، نظرًا للآثار الجانبية المحتملة لها.
وهناك الملايين من الأشخاص الذين يتم وصف الكورتيزون لهم، حيث أن هناك علاقة بين الكورتيزون والسرطان؛ حيث انه يعتبر احد العلاجات القاتلة للجهاز المناعي، بالرغم من استخدامه في علاج مجموعة واسعة من الأمراض الالتهابية، إلا ان الإستخدام المفرط لحقن الكورتيزون يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، منها سرطان الجلد، وغيرها من السرطانات الخطيرة والدم.
ويزيد الكورتيزون من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكن، أو شكل من أشكال سرطان الجلد يسمى سرطان الخلايا الحرشفية أكبر مرتين ونصف من المعتاد بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا عن استخدام الكورتيزون على المدى الطويل في الدراسة الدنماركية.