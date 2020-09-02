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محافظات

يتم افتتاحها الجمعة المقبل.. أوقاف الإسكندرية تتسلم ٧ مساجد جديدة.. شاهد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:02 م
مسجد
مسجد
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أحمد بسيوني
تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ودكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، سبعة مساجد بمحور المحمودية الجديد تمهيدا لافتتاحها يوم الجمعة القادم.
 


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وتسلمت المديرية مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال، وإمامة الشيخ رفعت على سعيد، ومسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك، وإمامة الشيخ محمد عبده متولي أبوبكر، ومسجد مساعد شهيد مصباح محمود على إدريس، وإمامة الشيخ نادر جمال زبيب، ومسجد الشهيد إبراهيم على أمين بمنطقة خورشيد، وإمامة الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر محمد، وإمامة الشيخ محمد ماهر جمعة، ومسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى، وإمامة الشيخ علي كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة، وإمامة الشيخ إبراهيم على زايد.


وتتراوح مساحة المساجد بين ٧٥٠ م و١٠٠٠ متر مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة والتى تليق ببيوت الله عز وجل.


وقال الشيخ محمد خشبة إن هذه المساجد هى جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية، والتى تشهد فى هذه الفترة تقدما ملحوظا فى جميع المجالات وشتى الميادين.



وأكد أن هذه المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذى يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ هى أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو إتلافها، حيث تبين كذب ادعائهم وزيف كلامهم وتؤكد بكل شموخ وعز أن مصر هى القلب النبض للإسلام الوسطى المستنير الذى يرفض كل أشكال التطرف والانحراف. 
                        
يتم افتتاحها الجمعة المقبل.. أوقاف الإسكندرية تتسلم ٧ مساجد جديدة.. شاهد
يتم افتتاحها الجمعة المقبل.. أوقاف الإسكندرية تتسلم ٧ مساجد جديدة.. شاهد
يتم افتتاحها الجمعة المقبل.. أوقاف الإسكندرية تتسلم ٧ مساجد جديدة.. شاهد
يتم افتتاحها الجمعة المقبل.. أوقاف الإسكندرية تتسلم ٧ مساجد جديدة.. شاهد
يتم افتتاحها الجمعة المقبل.. أوقاف الإسكندرية تتسلم ٧ مساجد جديدة.. شاهد
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