محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير طريق شركات البترول

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لأعمال تطوير طريق شركات البترول بشبرا الخيمة بتكلفة 90 مليون جنيه لمتابعة مستجدات الأعمال ميدانيا واستعراض أهم المعوقات والمشكلات التي تعترض إنجاز المشروع وتأخيره .

















والتقي المحافظ بالمهندسين واستمع الي شرح لما يتم تنفيذه بأعمال توسعة الطريق بدءا من نزلة الخصوص وحتي انتهاء منطقة مسطرد حدود حي شرق شبرا الخيمة مع حي المطرية بالقاهرة.









وتجري أعمال التدبيش لترعة الاسماعيلية ووضع طبقة الأساس تمهيدا لرصف الطريق وتوسعته وعمل أماكن انتظار بشكل حضاري.









وخلال الجولة كلف المحافظ جميع المسئولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف لاستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول في القطاع الثاني والبدء فورا في إنشاء الحرم الآمن والطريق البديل في المنطقة الخلفية للمشروع.









كما طالب المحافظ بوضع جدول زمني محدد وملزم لجميع أعمال المشروع لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.