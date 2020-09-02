تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى القليوبية

سجلت محافظة القليوبية اليوم الأربعاء 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن ومراكز كفر شكر وقها وغرب وشرق شبرا الخيمة.





من ناحية اخرى سجلت 7 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الاربعاء عند9261 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات بالمحافظة منذ بدء الجائحة وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة والعبور174حالة والقناطر الخيرية 627 حالة.





وسجلت بنها 2419 حالة وشرق شبرا الخيمة 1192حالة وغرب شبرا الخيمة 1184حالة وشبين القناطر 731 حالة وطوخ 1027حالة وقليوب 679حالة ومدينة قها 48 حالة وكفر شكر 455 حالة إصابة.





وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية قد اجرى جولة للمرور على مستشفى قها المركزي ومستشفى حميات طوخ للاطمئنان على الخدمة الصحية.