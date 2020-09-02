مانشيستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون جنيه إسترليني.. تفاصيل

أكدت الصحف الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف.





وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" الإنجليزي، إن ليونيل ميسي وافق على شروط مالية بقيمة 700 مليون يورو بما يعادل 623 مليون جنيه إسترليني للتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات مع شركة "سيتي فوتبول جروب".





وأضافت، إن إدارة مانشستر سيتي عرضت على ميسي أسهم في شركة "سيتي فوتبول جروب" التي تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار كجزء من مستحقاته المالية مقابل التوقيع مع مانشيستر سيتي.









رحيل ميسي هو الحدث الأبرز في كافة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية، حتى قبل إصدار أي بيان رسمي من جهته أو من جهة فريقه.



