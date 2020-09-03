هديتي لـ الأهلي.. مرتضى منصور: اللاعبون لن يحترموا سيد عبدالحفيظ بعد واقعة كهربا

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء.
وقال مرتضي منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كهربا تعدي على سيد عبدالحفيظ
بـ"الشلوت"، فهو لاعب نحس على الأهلي، ولاعبو الأهلي لن يحترموا مدير الكرة بعد هذه الواقعة".
وأضاف: "أهديت النادي الأهلي
هدية وهو محمود كهربا، والأهلي قام بعمل قرصنة على الزمالك بشأن ضم كهربا".
وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم .
وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.
وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.