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رياضة

تشابك بالأيدي دون المساس بمدير الكرة: شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهربا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
كهربا لاعب الأهلي
كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق
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حسام الحارتي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي أثناء خوض التدريبات الصباحية.

وقال أحمد شوبير، أثناء تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، "كهربا لم يقُم بالاعتداء على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي".

وتابع أحمد شوبير "كهربا تشابك بالأيدي مع محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، ولكن نجاح المتواجدين في احتواء الأزمة وغادر كهربا التدريبات".

واوصل أحمد شوبير حديثه "سيد عبد الحفيظ قرر تغريم محمود عبد المنعم كهربا مليون جنيه؛ ليعود من جديد ليعتذر لحارس الفريق محمد الشناوي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ووليد سليمان".

وأشار أحمد شوبير إلي وجود حالة استياء داخل النادي الأهلي تجاه محمود عبد المنعم كهربا عقب اندلاع أزمة التدريبات.

وأوضح أن محمود عبد المنعم كهربا سيخوض التدريبات بداية من اليوم، الخميس، وفقا لرؤية المدير الفني رينيه فايلر.

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