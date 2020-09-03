موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصري مساء اليوم، الخميس، لـ استاد الدفاع الجوي، حيث تقام المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره بيراميدز في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.





وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".





ويخوض الفريقان المباراة وسط رغبة في حسم مركز وصيف الدوري، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما، ولكن يتفوق بيراميدز بفارق الأهداف.



