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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا إلى أقل من مائتي حالة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:34 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أ ش أ
انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل من مائتي إصابة لأول مرة منذ 17 أغسطس الماضي عندما بلغ العدد 197 إصابة.
ويشهد عدد الإصابات تراجعًا مستمرًا بعد أن قفز إلى أكثر من 400 حالة في يوم 27 أغسطس، وانخفض إلى ما بين 300 - 400 في يومي 28 و29 من الشهر الماضي.. وفقا لما قاله المقر المركزي لمكافحة الأمراض في بيان له نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية اليوم /الخميس/ على موقعها الإلكتروني.
وأضاف المقر أن عدد الحالات الحرجة والخطرة تجاوز 150 حالة، ما جعل السلطات الصحية تراقب الوضع المعني عن كثب، مشيرًا إلى أن البلاد سجلت 195 إصابة جديدة بكورونا بالأمس ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20 ألفًا و644 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار 3 حالات ووصل إجماليه إلى 329 حالة وفاة.
ومن بين الـ195 إصابة الجديدة، اكتشفت 188 إصابة بعدوى محلية، و7 إصابات وافدة من الخارج.
وزاد عدد الحالات الحرجة والخطرة بمقدار 31 حالة ليصل إلى 154 حالة، مسجلا أعلى مستوى له منذ اكتشاف أول إصابة بكورونا في يوم 20 يناير الماضي، حيث ارتفع بمقدار أكثر من 17 ضعفا في الأيام الـ17 الأخيرة منذ أن سجل 9 حالات في يوم 18 أغسطس الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 173 حالة وبلغ حتى الآن في كوريا الجنوبية 15,529 حالة.
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