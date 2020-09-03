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أخبار العالم

بشرى للكويتيين.. عودة المطاعم والمحلات للعمل من جديد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:31 م
الحياة تعود لمطاعم
الحياة تعود لمطاعم الكويت من جديد
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محمود نوفل
كشفت صحيفة الراي الكويتية ان السلطات المحلية في البلاد قررت إعادة العمل في المطاعم والمحلات وبعض الأنشطة، وفق المواعيد التي كانت محددة قبل جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أنه تم السماح للمطاعم بالعمل لمدة 24 ساعة، وكذا إعادة فتح معاهد المساج والمصليات في المجمعات.

كما شدد القرار الصادر عن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة أوضاع فيروس كورونا المستجد في البلادعلي ضرورة أن يتم إغلاق المحلات في مناطق السكن الخاص عند الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل.

وبيًنت الصحيفة الكويتية أن الشيشة ما زالت غير مسموح بتقديمها في المقاهي للزبائن، لافتة إلى أن موضوع عودة الأكاديميات الرياضية لم تتم مناقشته.
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