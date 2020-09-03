انفجرت فى العياط.. هيدى كرم تحكى موقف أبكاها فى طفولتها

قالت الفنانة هيدى كرم ، مقدمة برنامج راجل واتنين ستات، إنها تعانى من ضعف النظر منذ الطفولة حتى قامت مؤخرا بعمل "ليزك" عملية تصحيح إبصار"، لافتة إلى أن عائلتها أيضا كانت تعانى من هذا الأمر.





وكشفت "كرم" خلال تقديمها حلقة راجل واتنين ستات والمذاع عبر فضائية ON ، أنها منذ طفولتها تعانى من ضعف النظر قائلة "أنا عمشة وبحسس ونظرى ضعيف من صغرى" يصل سالب 7".

وأشارت إلى أن نظرها كان يضعف كل عام حتى وصلت لسن 13 عاما وانتابتها حالة بكاء متواصل لضعف نظرها ووصولها لحالة مزرية بهذا الشأن، حيث إنها كانت لا ترى حتى وجه الشخص بوضوح بل تتأكد من وجوده عند سماع صوته وهو ما كان يسبب لها بعض الإحراج فى طفولتها.





وتابعت هيدى كرم، أنها لجأت لعملية " الليزك" فى عمر 23 عاما بعد ثبات نظرها وفقا لتعليمات الطبيب.