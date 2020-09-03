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محافظات

القليوبية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:03 م
القليوبية تسجل 13
القليوبية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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إبراهيم الهوارى
سجلت محافظة القليوبية 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن ومراكز القناطر وبنها وغرب شبرا الخيمة، وطوخ.


من ناحية اخرى سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة عند 9274 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة.

وسجلت مدينة القناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2424 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1185 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1037 حالة، وقليوب 679 حالة ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 455 إصابة.

وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية قد اجرى جولة للمرور على مستشفى قها المركزي ومستشفى حميات طوخ للاطمئنان على الخدمة الصحية.
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