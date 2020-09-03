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محافظات

برسوم 477 مليون جنيه.. محافظ القليوبية: تلقينا 79 ألفا و102 طلب تصالح في مخالفات البناء

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء لجان تقنين وضع اليد والتصالح المتغيرات المكانية ، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها.

وأكد محافظ القليوبية سرعة البت في جميع الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، مطالبا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة بالأمانة الفنية للجان التصالح بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

ولفت المحافظ  الى قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيرًا الى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الأمن لاسترداد أراضي أملاك الدولة التى لم يتم تقنين وضع اليد عليها.

وأكد المحافظ أنه تم استلام  2899 طلب تم قبول 770 طلب وتم توجيه 1280 طلب الي المساحة العسكرية وجارٍ البت في عدد 411 طلب جديد كما تم تحرير عدد 246 عقد وتسليمها الى اصحابها.

من جانبه أوضح الهجان، على اهمية دور وحدة المتغيرات المكانية والتى تقوم بعملية الرصد ستكون يوميًا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أي حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية ، الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أي مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.

وطالب محافظ القليوبية بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لجميع الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وطبقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحتة التنفيذية.

وأشار الى أن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلب وبلغت إجمالي رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة بلغت 477 مليون جنيه.
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