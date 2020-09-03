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محافظات

البدء في إنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر شكر.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
مركز تكنولوجى لخدمة
مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة.


وأشار رفعت فى تصريح خاص لـ صدى البلد إلى أن المركز الجديد يستهدف تسهيل وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل العقبات أمام أهالى مدينة كفر شكر فى الحصول على الخدمات المختلفة وتحويل التعامل من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني من خلال استقبال شكوى المواطنين وإدخالها على منظومة الشكاوى الإلكترونية الحكومية وبحثها وإفادة المواطن بموقف الشكوى.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة إن المراكز التكنولوجية تهدف إلى خدمة أهالينا المواطنين فى شتى المجالات من خلال توفير حياه كريمة من خلال تحسين مستوي الخدمات والمرافق التي يحصل عليها المواطنون لسرعة إنهاء الخدمات وميكنة آلية الحصول عليها طبقا لتوجيهات الدولة بالتحول الرقمى وتبسيط الخدمات.

وأوضح رئيس المركز أن المراكز التكنولوجية والتحول الرقمى هدفها فصل طالب الخدمة عن مقدمها من أجل تحقيق العدالة بين جموع المواطنين ومحاربة الفساد لحصول كل مواطن على حقه فى الخدمات فى سهولة ويسر بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.

وتابع أننا نسعى جاهدين إلى راحة وخدمة أهالينا المواطنين فى شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام وتحقيق مطالبهم طبقا للقانون دون عناء او مشقة.
البدء في إنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر شكر.. صور
البدء في إنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر شكر.. صور
البدء في إنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر شكر.. صور
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