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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مباني مخالفة بالخصوص

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:38 م
محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مباني مخالفة بالخصوص
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إبراهيم الهوارى
قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس حملة مكبرة لإزالة أسوار ومباني خرسانية على مساحة 10700م2 بأرض وقف (كلهز خاتون) بمدينة الخصوص. 


وتابع المحافظ إزالة أدوار برج مخالف قيد البناء بدون تراخيص على مساحة 900م2 بشارع ترعة النحاس في بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة.

كما تابع المحافظ إزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحي الفيلات بمدينة بنها واستكمال إزالة 6 طوابق من برجين آخرين بالمدينة، بشارع امتداد قسم أول بنها، وامتداد الكوبري.

وخلال حملات الإزالة وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء إلى المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد والتنسيق مع شرطة المرافق والكهرباء لمنع دخول المرافق للمباني المخالفة وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين.

وشدد محافظ القليوبية ايضا خلال الحملات على عدم ترك المخالفة حتى تتفاقم ويصعب إزالتها.
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