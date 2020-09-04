جريمة شنيعة.. أم تقتل 5 من أبنائها وتترك أكبرهم في القطار

بدم بارد وقلب لم يتذوق الإحساس بالأمومة، ارتكبت أم جريمة بشعة في حق أبنائها، فقد قامت بقتل أطفالها وتركت ابنها الأكبر في قطار قبل أن تحاول الانتحار.





يشتبه في أن المرأة البالغة من العمر 27 عامًا ، والتي تُدعى "كريستيان كيه"، قتلت خمسة من أطفالها الستة في مدينة سولينجن الألمانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





الأطفال ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين عام ونصف ، وسنتين وثلاث سنوات ، وصبيان وهما "لوكا " ثماني سنوات، و"تيمو" ستة أعوام.





وذكرت قناة RTL الألمانية أن الشرطة تعتقد أنهما قتلا بنوع من الحبوب، وعثرت الشرطة على جثثهم في شقة العائلة في سولينجن.





أما عن الطفل السادس والاكبر والذي يدعى "مارسيل " ويبلغ من العمر 11 عامًا ، استقل القطار مع والدته بعد أن ارتكبت جريمة القتل.





قالت الشرطة إن الأم نزلت في محطة "دوسلدورف" المركزية وألقت بنفسها على القضبان، وتركت مارسيل في القطار للسفر إلى "مونشنغلادباخ" لرؤية جدته.





وقال المتحدث باسم الشرطة "ستيفان وياند" عن جريمة القتل: "في الوقت الحالي ، نفترض أن الأم البالغة من العمر 27 عامًا هي المسؤولة، فقد ألقت الأم نفسها أمام قطار في دوسلدورف وأصيبت بجروح بالغة"، وأضاف:"في الوقت الحالي هي تعالج في المستشفى".











