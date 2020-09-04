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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نصائح لحماية طفلك من الحر.. نصائح لعلاج عسر الهضم.. تمرين سهل لآلام الرقبة.. إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة حارة، وسيستمر ارتفاع درجات الحرارة  ليكون الطقس شديد الحرارة خلال الأيام القادمة، وتتخطى الـ40 درجة.

الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج لديهم تدفق دم يجعلهم يعانون من العجز الجنسي عن أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي.

عسر الهضم من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشار بين الكثير من الأشخاص، ويصاب العديد بـ عسر الهضم نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة مما يؤدي إلي وجود آلام في المعدة أو انتفاخ، حرقة في المعدة، غثيان، التقيؤ.

الجلوس أمام الكمبيوتر في العمل ، ومشاهدة التلفاز في المنزل ، واستخدام الهاتف المحمول في التنقلات كلها إجراءات تؤثر بشدة على صحة الرقبة. في الواقع ، يعاني حوالي  45٪ من العاملين من تصلب الرقبة مرة واحدة على الأقل في حياتهم. 

تحرص الكثير من الفتيات على استخدام مستحضرات العناية بالبشرة و الكريمات التي تساعد في الحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف و بالأخص عند التعرض للشمس لحماية البشرة من المشاكل الجلديبة التي تحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة.

يعد الحفاظ على المظهر الشبابى من أكثر الأمور التى لا تشغل النساء فقط بل الرجال ايضا وهذا لا يتوقف فقط على الاهتمام الخارجى بالبشرة بل يجب الاهتمام بالمشكلات الصحية العديدة التى تحدث داخل الجسم خاصة التى تؤثر على البشرة وفى مقدمتها مستوى السكر والأنسولين.

يعاني الكثيرون من زيادة الوزن وتراكم الدهون التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، لذا نبحث دائما عن طرق ووصفات طبيعية لكي تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

يصادف اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة منة فضالي والتي أتمت عامها الـ 37، وتتمتع منة بجمال هادئ، وحضور لافت عند الجمهور.

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة أبنتها روتانا.











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