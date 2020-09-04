دراسة: فقدان الوزن المتعمد يحميك من الإصابة بالأمراض المزمنة

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون من بريطانيا، إلى أن فقدان الوزن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة حتى لو ظل الناس يعانون من السمنة.
ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان أكثر من نصف مليون بالغ بريطاني يعانون من زيادة الوزن، ولكن اتباع نظام غذائي له سلسلة من الفوائد الصحية الهامة.
وتابع الباحثون، أن فقدان 13 في المائة من وزن الجسم يقلل من فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 42 في المائة، وفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأشار الباحثون، إلى أنه فقدان الوزن يقلل من فرصة الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم أو توقف التنفس أثناء النوم، وذلك بمقدار الربع، كما قلل الأشخاص الذين فقدوا الوزن من خطر الإصابة بالتهاب مفاصل الورك والركبة وارتفاع الكولسترول بمقدار الخمس تقريبا.
وتابع الباحثون، إن نتائج الدراسة بمثابة "دعوة للاستيقاظ" تثبت فوائد فقدان الوزن بشكل بسيط في الوقاية من الأمراض المزمنة والخطيرة التي يمكن ان تصيب جسم الإنسان، ومنها مرض السكري.
وتتمتع بريطانيا بواحد من أعلى معدلات السمنة في أوروبا الغربية ، حيث يعاني اثنان من كل ثلاثة بالغين من زيادة الوزن أو السمنة، قال البروفيسور جيسون هالفورد الرئيس المنتخب للجمعية الأوروبية، أن إدارة الوزن هي إحدى أفضل الطرق للسيطرة على الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري.
قام الباحثون بوزن المشاركين بعد أربع سنوات من إجراء قياساتهم الأولية ، وفي ذلك الوقت كان 60 ألف شخص قد فقدوا ما لا يقل عن 10 في المائة من وزنهم، كان متوسط فقدان الوزن في هذه المجموعة 13 في المائة من وزن الجسم؛ حيث كان العديد منهم لا يزالون يعانون من السمنة، لكنهم فقدوا ما يكفي من الوزن ليكون لهم تأثير كبير على صحتهم.
قارن العلماء خطر الإصابة بست حالات مرتبطة بالسمنة في المجموعتين، وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كريستيان هاس، ان الاختلاف في مخاطر هذه الحالات مذهل ويشير إلى أن الأشخاص المصابين بـ السمنة يمكن أن يقللوا بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة من خلال فقدان الوزن المتعمد.