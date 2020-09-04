دراسة: فقدان الوزن المتعمد يحميك من الإصابة بالأمراض المزمنة

قام الباحثون بوزن المشاركين بعد أربع سنوات من إجراء قياساتهم الأولية ، وفي ذلك الوقت كان 60 ألف شخص قد فقدوا ما لا يقل عن 10 في المائة من وزنهم،

كان متوسط ​​فقدان الوزن في هذه المجموعة 13 في المائة من وزن

الجسم؛