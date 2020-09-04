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رياضة

محمد صلاح خارج المنافسة.. تعرف على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:03 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
خرج محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة افضل لاعب في الموسم 2019-2020 وذلك وفق القائمة التى اعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا.

وحسب ما نشرته شبكة بي بي سي الانجليزية، فإن القائمة جاءت تضم 6 لاعبين منهم 4 لاعبين من ليفربول و2 من مانشستر سيتي.

وضمت القائمة.. فيرجيل فان ديك وجوردان هندرسون وساديو ماني وترينت الكسندر أرنولد من ليفربول، ومن مانشستر سيتي كيفين دي بروين ورحيم سترلينج.

وغاب محمد صلاح الذي كان احد المرشحين لتحقيق ذا بست المقدمة من الفيفا كما حقق جائزة بوشكاش وهداف الدورى الانجليزي لموسمين متتاليين .

وجائت القائمة كالتالى:

1- ترينت الكسندر أرنولد- ليفربول

2- كيفين دي بروين- مانشستر سيتى

3- جوردان هندرسون- ليفربول

4- ساديو ماني- ليفربول 

5- رحيم سترلينج - مانشستر سيتي

6- فيرجيل فان ديك - ليفربول
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