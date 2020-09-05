بمذاق جديد.. طريقة عمل عصير قمر الدين المركز

يمكنك صنع مشروب عصير قمر الدين المركز وإعداده فى الفريزر، لاستعماله عند الحاجة، وفقا لما نشره موقع kshien.

مكونات

1 عبوة (400 جم) قمر الدين أو جلد مشمش منزلي الصنع.

3 أكواب من ماء الصنبور. *

1/3 كوب سكر. **

تعليمات

قطّع جلد المشمش إلى قطع صغيرة على شكل مربعات بحجم 2 بوصة.

ضعي في وعاء عميق وغطيه بالماء.

ضعيها في الثلاجة طوال الليل.

في الخلاط ، امزج المشمش بالماء والسكر حتى تختفي الكتل.

سلالة إذا أردت ، أنا لا اجهاد الألغام.

تصب في إبريق وتبرد حتى وقت التقديم.

قدميها باردة

ملاحظات

* إذا كنت في عجلة من أمرك وليس لديك وقت لنقعه بين عشية وضحاها. يمكنك دائمًا إضافة المزيد إذا كنت ترغب في ذلك ، لكنني أجد أن هذه الحلاوة هي الحل المناسب لنا. إذا كنت ترغب في تخفيف العصير في أكواب التقديم أو إضافة المزيد من السكر ، فقط اضبط مستوى التشابه لديك. أحب تقديمها كما هي مع بعض مكعبات الثلج ، فعندما تذوب مكعبات الثلج فإنها تخفف العصير من تلقاء نفسها ولا أحتاج إلى المزيد من الماء البارد.