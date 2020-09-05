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مرأة

بمذاق جديد.. طريقة عمل عصير قمر الدين المركز

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
عصير قمر الدين المركز
عصير قمر الدين المركز
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أسماء عبد الحفيظ

يمكنك صنع مشروب عصير قمر الدين المركز وإعداده فى الفريزر، لاستعماله عند الحاجة، وفقا لما نشره موقع kshien.

مكونات
1 عبوة (400 جم) قمر الدين أو جلد مشمش منزلي الصنع.
3 أكواب من ماء الصنبور. *
1/3 كوب سكر. **

تعليمات
قطّع جلد المشمش إلى قطع صغيرة على شكل مربعات بحجم 2 بوصة.
ضعي في وعاء عميق وغطيه بالماء.
ضعيها في الثلاجة طوال الليل.
في الخلاط ، امزج المشمش بالماء والسكر حتى تختفي الكتل.
سلالة إذا أردت ، أنا لا اجهاد الألغام.
تصب في إبريق وتبرد حتى وقت التقديم.
قدميها باردة

ملاحظات
* إذا كنت في عجلة من أمرك وليس لديك وقت لنقعه بين عشية وضحاها. يمكنك دائمًا إضافة المزيد إذا كنت ترغب في ذلك ، لكنني أجد أن هذه الحلاوة هي الحل المناسب لنا. إذا كنت ترغب في تخفيف العصير في أكواب التقديم أو إضافة المزيد من السكر ، فقط اضبط مستوى التشابه لديك. أحب تقديمها كما هي مع بعض مكعبات الثلج ، فعندما تذوب مكعبات الثلج فإنها تخفف العصير من تلقاء نفسها ولا أحتاج إلى المزيد من الماء البارد.

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