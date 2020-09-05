جميعها بالغاز الطبيعي.. النقل العام توضح خدمة أتوبيسات جديدة للجمهور

قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام ، إنه فى إطار خطة تطوير الدولة لهيئة النقل العام ، تم التعاقد على 150 أتوبيس تعمل بالغاز، ومنهم 20 أتوبيس مكيف، مشيرا إلى أنه تم التفكير أن يكون هناك جزء مكيف وجزء غير مكيف ليكون للجمهور حق الإختيار.





وأضاف "على" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التركيز القادم للهيئة سيكون على الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، موضحا أنه يوجد أسطول حالى موجود فى هيئة النقل العام ، حيث يوجد 3000 أتوبيس موجودين بشوارع القاهرة.





وتابع أن الهيئة تشمل جميع مدن القاهرة الكبرى والجيزة وصولا إلى بنها وجميع أطراف القليوبية، لافتا إلى أنه تماشيا مع سياسة الدولة تم الإقرار على أن تكون الأتوبيسات بالغاز الطبيعى.





وأكد أنه تم تحويل اوتوبيس كان يعمل بالسولار إلى غاز، متابعا أن هناك بروتوكول تم مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أنه سيتم بدأ أول مرحلة بتحويل 300 أوتوبيس إلى غاز طبيعي كمرحلة أولى.