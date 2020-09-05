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رياضة

حكام مباريات الأحد .. محمد عادل يدير لقاء الزمالك وطلائع الجيش

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:35 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن حكام مباريات الجولة 25 فى بطولة الدورى الممتاز المقرر إقامتها غدا الأحد.

واستعانت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية بالحكم الدولى ابراهيم نور الدين لإدارة مباراة الإنتاج الحربي وطنطا على أن يعاونه تامر رشاد وخالد السيد وحكما رابعا محمد العباسي وحكم الفيديو مصطفى مدحت ومساعده محمد التابعي.

ويدير مباراة الجونة وبيراميدز الحكم محمود ناجي ويعاونه الثنائى خالد حسين ومصطفى عبدالعظيم وحكما رابعا على طلبة وحكم الفيديو سيد شعبان ومبروك نبيل.

وفي مباراة المصري وإنبي يدير اللقاء تحكيميا الدولي محمد معروف ويساعده أحمد رشدى ومحمد عبدالقادر وحكما رابعا مصطفى القصاص وحكم الفيديو صبحي العمراوي ومساعده محمود أبو الرجال.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش بصافرة الحكم الدولى محمد عادل ويعاونه الثنائى يوسف البساطي وهاني خيرى وحكما رابعا هشام الفلال وحكما للفيديو محمد أبو خاطر ومساعده محمد يوسف.
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