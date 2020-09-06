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حوادث

بسبب خلافات أسرية.. حبس عاطل قتل عاملا بالرصاص في القناطر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:04 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
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إبراهيم الهوارى
امرت نيابة القناطر الخيرية بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة قتل عامل بإطلاق الرصاص عليه، بسبب خلافات أسرية بين عائلتيهما.

كما امرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبى عليها ومناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية العميد محمد غيث بورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد أبناء عائلة الجارحي بإطلاق أعيرة نارية على بعض أفراد عائلة سلامة، بقرية أبو الغيط، مما أسفر مقتل أحد الأشخاص.

انتقل رئيس مباحث القليوبية العميد خالد المحمدي ورئيس مباحث مركز القناطر المقدم أسامة مشهور وبالفحص تبين قيام المدعو "م. أ. س." 31 سنة عاطل ومقيم بناحية "أبو الغيط" بالتوجه إلى مسكن عائلة "سلامة" بنفس المنطقة وقيامه بإطلاق عدد من الأعيرة النارية من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته أمام المنزل نتج عنها إصابة المدعو "س. م. ح."، عامل بطلق ناري في الرأس.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى القناطر العام، وتوفى عقب وصوله متأثرًا بإصابته وتمكن ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وتبين أن سبب الواقعة خلافات أسرية بين العائلتين وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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